C'è l'estradizione da Londra per Julian Assange

Se è davvero un protettore della trasparenza, il fondatore di WikiLeaks non avrà nulla da temere da un processo in America, la patria del “giusto processo”

Julian Assange ha fatto molti danni agli interessi americani e ora che c’è l’estradizione da Londra il fondatore di WikiLeaks si avvia verso la resa dei conti in un tribunale statunitense. Le autorità britanniche lo avevano arrestato su mandato degli Stati Uniti nel momento in cui l’Ecuador aveva revocato l’immunità diplomatica dopo averlo protetto per sette anni nella sua ambasciata a Londra.