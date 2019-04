Julian Assange è stato arrestato

La polizia britannica ha arrestato Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, dopo sette anni dal suo ingresso nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra come richiedente asilo. L’arresto è avvenuto stamattina, immediatamente dopo il ritiro dell’asilo da parte dell’Ecuador.

Secondo il presidente ecuadoriano Lenin Moreno, Assange avrebbe commesso numerose violazioni delle convenzioni internazionali sull’asilo.

In a sovereign decision Ecuador withdrew the asylum status to Julian Assange after his repeated violations to international conventions and daily-life protocols. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/pZsDsYNI0B — Lenín Moreno (@Lenin) 11 aprile 2019



Al contrario, Wikileaks ha twittato che l’eliminazione del diritto d’asilo ad Assange sarebbe una “violazione delle leggi internazionali”.

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD — WikiLeaks (@wikileaks) 11 aprile 2019

Il ministro dell’Interno britannico ha confermato l’arresto e ringraziato l’Ecuador e la polizia di Londra, aggiungendo: “Nessuno è al di sopra della legge”.

Nearly 7yrs after entering the Ecuadorean Embassy, I can confirm Julian Assange is now in police custody and rightly facing justice in the UK. I would like to thank Ecuador for its cooperation & @metpoliceuk for its professionalism. No one is above the law 11 aprile 2019



Assange è ricercato dalla polizia britannica per non essersi presentato davanti al tribunale per evitare l’estradizione in Svezia, dove era ricercato per accuse di violenza sessuale. I procuratori svedesi successivamente hanno archiviato il caso, ma secondo uno degli avvocati di Assange l’arresto sarebbe avvenuto anche in relazione a una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti.

Just confirmed: #Assange has been arrested not just for breach of bail conditions but also in relation to a US extradition request. @wikileaks @khrafnsson — Jen Robinson (@suigenerisjen) 11 aprile 2019



Nel corso degli anni, Wikileaks ha pubblicato materiale trafugato dal dipartimento di stato americano, oltre che documenti derivanti dall’hackeraggio dei computer della Cia e le celebri email del Partito democratico americano, ottenute da hacker russi.

Wikileaks svela gli strumenti di hackeraggio della Cia Pubblicati oltre ottomila file riservati che parlano di hackeraggio di iPhone e smartphone

Come si sa, Assange è un autoproclamato attivista australiano per la trasparenza che pubblica sul suo sito Wikileaks materiale riservato – e ottenuto da fonti che hanno agito in modo illegale – per imbarazzare i governi e le istituzioni. In Italia gode ancora di uno status quasi eroico di combattente per la libertà d’informazione, ma con il trascorrere del tempo è sempre più chiaro che la sua cosiddetta battaglia per la trasparenza è in realtà molto opaca.

Malafede Wikileaks Julian Assange, araldo della trasparenza, non agiva per idealismo, ma seguendo un’agenda politica anti Hillary

Anche nell'inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller, finita a marzo scorso, c'è una parte interessante che riguarda il ruolo di Julian Assange.