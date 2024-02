Così si è sfasciato il legame tra il Sudafrica e Israele (si vede sui palchi)

L’accusa a Israele di genocidio, sollevata all’Aia dal Sudafrica, è stata sdoganata nel linguaggio comune e nell’opinione pubblica, in Italia anche a grazie a Ghali (per questo premiato da un’associazione considerata vicina a Hamas) e soprattutto grazie a quanti hanno fatto passare la performance a Sanremo come un messaggio di pace e questa imputazione come una verità assodata. È il nuovo conformismo, eppure non è una novità. L’Unione sovietica ha introdotto questo bacillo negli anni Sessanta, stigmatizzando Israele come il nuovo nazismo e nel 1975 facendo passare all’Assemblea generale dell’Onu la mozione che equiparava il sionismo al razzismo (mozione poi cancellata nel 1991). E il bacillo si è diffuso.

