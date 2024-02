L'economia russa collassa sul peso della guerra. Putin lo sa bene 

L’economia russa non è implosa a causa delle sanzioni occidentali, e ogni volta che viene pubblicato un dato o previsione positiva si riaccende il coro di chi afferma che le sanzioni sono inutili, che è arrivato il momento di prendere atto della realtà, che è ora di negoziare con Vladimir Putin. Quello che si omette di dire è che la Russia si sta trasformando in una gigantesca Corea del nord, un paese che spende un terzo del suo bilancio per la Difesa alimentando un settore militare-industriale che produce e consuma armamenti, munizioni e truppe a un ritmo insostenibile. Come notato dall’economista Elina Ribakova in un articolo del Financial Times che in tanti hanno citato e in pochi hanno letto, “la Russia è diventata un distributore di carburante che ha cominciato a produrre carri armati”. L’economia russa si è quasi totalmente orientata alla produzione forsennata di armi, mentre cresce l’inflazione e i tassi di interesse a due cifre. Ma in un regime dove l’opinione pubblica viene repressa questo è un problema relativo, pertanto Putin può apparire in vantaggio, quasi vincente, in grado di resistere fino alla caduta dell’Ucraina.

