Così i siti web chiusi riaprono pieni di articoli generati dall'Intelligenza artificiale

Roma. The Hairpin, The Frisky, Pope2you.net, TrumpPlaza.com, Apple Daily: sono solo alcuni dei siti che dopo essere stati chiusi sono “risuscitati” pubblicando improvvisamente contenuti diversi da quelli che erano soliti pubblicare in passato. Dietro c’è la stessa persona, o meglio un’azienda di 14 persone, Shantel, che sul suo sito web si offre di “portare la tua presenza digitale a nuovi livelli”. Il proprietario e gestore del sito è Nebojsa Vujinovic, un dj serbo con il nome d’arte “Dj Vujo#91” che acquista domini web chiusi con un alto posizionamento su Google e li “riattiva” riempiendoli di articoli clickbait scritti da ChatGPT. Tutti questi siti, come The Hairpin, un blog femminile che ha chiuso nel 2018 perché i proprietari originali hanno lasciato scadere il suo dominio, hanno una sezione “contattaci”: gli indirizzi mail, tutti diversi, portano sempre alla stessa persona: Nebojsa Vujinovic.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE