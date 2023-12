Jimmy Lai, la libertà a processo

A Hong Kong si dice che un ruolo fondamentale nella conversione al cattolicesimo di Jimmy Lai l’abbia avuto il cardinale Joseph Zen, il novantunenne vescovo emerito di Hong Kong con cui il fondatore del tabloid Apple Daily condivideva l’attivismo, la politica, e l’obiettivo di mantenere autonoma l’ex colonia inglese e lontana dal regime imposto dal Partito comunista cinese. Ieri, ad assistere alla prima udienza del processo contro Jimmy Lai, c’era anche il novantunenne Zen. Settantasei anni appena compiuti in carcere, il mogul dei media di Hong Kong sta già scontando una condanna per altri reati, tra cui assemblea illegale e frode, considerata da diversi osservatori internazionali una scusa per silenziarlo, e intanto aspettare il processo più importante, quello per sedizione e collusione “con forze esterne”, che sarà esemplare perché è uno dei primi seguitissimi processi che faranno diritto sulla base della legge sulla Sicurezza nazionale imposta da Pechino tre anni fa nell’ex colonia inglese. Nel frattempo, Jimmy Lai da più di mille giorni è in isolamento per ventitré ore al giorno. E ieri è arrivato nel palazzone grigio del tribunale di West Kowloon ammanettato come sempre, circondato dalla polizia armata. Secondo quanto riportato dall’Hong Kong Free Press, uno dei pochissimi giornali indipendenti sopravvissuti per ora alla censura, alle 7 e mezzo di ieri mattina c’era circa un centinaio di persone in fila ad aspettare di poter prendere posto nella tribuna del pubblico.

