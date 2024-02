Netanyahu annuncia l'operazione a Rafah, è l'ultimo tentativo per far cedere Hamas

Oltre c’è l’Egitto, gli americani non sostengono la missione e l’esercito deve occuparsi dell’evacuazione dei civili. La speranza è che basti l’annuncio per far pressione sul gruppo e ottenere un accordo sugli ostaggi

L’esercito israeliano è pronto a dirigersi verso Rafah, l’ultimo avamposto in cui crede possano trovarsi le brigate resistenti di Hamas, l’ultimo punto su cui fare pressione per portare il gruppo ad accettare un accordo che porti alla liberazione degli ostaggi senza dichiarare un cessate il fuoco permanente e senza la scarcerazione dei leader palestinesi condannati all’ergastolo per terrorismo. Dopo Rafah, però, c’è il muro, inizia l’Egitto, è l’ultima zona ritenuta sicura, dove si sono affollati profughi su profughi, civili su civili. Portare la guerra lì sarebbe un massacro, non c’è un altro posto dove andare. Prima di iniziare l’operazione a Rafah, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto all’esercito di mettere in sicurezza i civili.