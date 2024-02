L'unica lezione da trarre dall'intervista di Carlson a Putin

Vladimir Putin ha un gran rispetto per la Cia e pochissimo per Tucker Carlson. Durante l’intervista, il presidente russo dice al giornalista americano: “Lei voleva unirsi alla Cia, a quanto mi risulta. Per fortuna non l’hanno ammessa, sebbene sia un’agenzia seria”. Carlson rimane attonito, come durante la maggior parte dell’intervista, tranne quando dispensa risate sonore, che Putin ricambia con sorrisi parsimoniosi. Carlson, con il riferimento alla Cia, ha appena subìto una tecnica di intimidazione, una prassi da interrogatorio da Kgb, in cui Putin lascia intendere di sapere molte cose sul giornalista, di avere un dossier, di saperla lunga, perché lui, contrariamente a Carlson, nei servizi segreti ci ha lavorato: l’hanno voluto e forse lo ritiene il maggior successo della sua vita, più della presidenza.

