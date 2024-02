“Dove sono le femministe?”. L'icona del MeToo Gwyneth Paltrow contro i silenzi su Hamas

“Lo stupro non è resistenza”, ha scritto l'attrice premio Oscar prima di essere travolta sui social da accuse di essere una “sostenitrice del genocidio d’Israele”

Ieri davanti alla Tate Modern di Londra c’è stata una manifestazione contro il silenzio femminista internazionale sugli stupri di Hamas. Il sit-in è stato programmato per coincidere con un evento della Tate sulla “protesta femminista nell’arte”. I manifestanti indossavano pantaloni insanguinati per onorare Naama Levy, che è tra i 130 israeliani ancora tenuti in ostaggio da Hamas e che fu immortalata con una grande macchia di sangue sul sedere mentre veniva trascinata dentro Gaza.