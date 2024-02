Per non essere aggrediti, gli ebrei in Germania devono nascondersi

“Qui nel nostro paese ci sono zone dove non possiamo andare. Oggi ci domandiamo se sia sensato essere riconosciuto come ebreo nelle aree a maggioranza mussulmana. Una cosa inimmaginabile solo cinque anni fa", dice il leader della comunità ebraica tedesca

A dicembre, il Consiglio di sicurezza israeliano ha emesso un avviso per chi si recava in Germania. “Evitate riferimenti esterni all’identità ebraica o alla cittadinanza israeliana”. L’avvertimento non era esagerato. Uno studente ebreo della Libera Università è stato picchiato e ha riportato fratture facciali. L’aggressore era un compagno di studi palestinese. Il fatto che l’università abbia reagito nascondendo il movente antisemita ha suscitato indignazione. “Gli studenti ebrei avvertono da mesi di essere minacciati” scrive la Welt. “Non c’è stata reazione, né dall’università né da altri responsabili”. E ora la senatrice di Berlino Ina Czyborra (Spd) respinge le richieste di espulsione dell’aggressore. “Le università sono spazi aperti, la scienza vive di scambio, vive di internazionalità e a volte ci sono conflitti nel campus” ha detto Czyborra. L’antisemitismo è il prezzo da pagare per la “diversità”?