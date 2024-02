Sono falliti i negoziati di Wilders in Olanda

Dopo due mesi di trattative per il Nuovo contratto sociale, la rottura con il conservatore Pieter Omtzigt ha infranto il sogno del leader sovranista di formare una coalizione per governare il paese

Bruxelles. La strada di Geert Wilders per diventare primo ministro dei Paesi bassi, dopo la sua vittoria nelle elezioni legislative di novembre, ha incontrato un ostacolo inatteso martedì sera. I sogni del leader di estrema destra di prendere il posto di Mark Rutte sono andati a sbattere contro la cocciutaggine di Pieter Omtzigt, conservatore spesso tacciato di populismo, fondatore del Nuovo Contratto Sociale, che alle elezioni è arrivato al quarto posto, ma è diventato il kingmaker del prossimo governo. Dopo due mesi di negoziati segreti, mentre Wilders pregustava già un’intesa per andare al potere, all’improvviso Omtzigt si è alzato dal tavolo e ha fatto saltare le trattative che coinvolgevano anche il Movimento civico-contandino di Caroline van der Plas e i liberali del Vvd di Dilan Yeşilgöz. C’erano ancora molte difficoltà da superare e dettagli da affinare, ma Wilders era davvero convinto di potere diventare primo ministro, anche solo alla testa di un governo di minoranza. L’esito è “incredibilmente deludente”, ha detto Wilders: “I Paesi bassi vogliono questo governo e ora Pieter Omtzigt getta la spugna mentre fino a oggi eravamo ancora in discussione. Non lo capisco per niente”.