Le parole che armano i terroristi

Prima la completa chiusura de facto dei due maggiori obiettivi sensibili dello stato ebraico in Italia. L’ambasciata d’Israele in Italia e in Vaticano a Roma, quartiere Parioli. Il personale è pressoché tutto a casa. Mercoledì una bomba è stata trovata all’esterno dell’ambasciata d’Israele a Stoccolma. Ora l’attentato al Consolato americano di Firenze con un presunto video di rivendicazione, “The whole world is Hamas”. “Oggi è il 30 gennaio. Tra 24 ore cominceremo, se Allah vuole, con la prima operazione ‘morte ai sionisti’ in Europa”. Due bombe a pochi metri dal consolato generale degli Usa a Firenze, come avvertimento.

