Alain Finkielkraut demolisce il nuovo antisemitismo: "È immacolato, umanitario e antirazzista”

Una granata nel giardino dell’ambasciata israeliana a Stoccolma. In Olanda, un’università che cancella (e poi reintroduce) un corso sulla Shoah per placare gli attivisti filopalestinesi. Il centro anti stupro di Toronto nella bufera per via della sua posizione anti israeliana. Uno dei più famosi studiosi di islam in Francia, Francois Burgat, che porta il suo “infinito rispetto” ai dirigenti di Hamas. Cos’è questo delirio occidentale? “Per l’intellighenzia progressista, gli ebrei di oggi sono gli arabi o, più precisamente, i musulmani e l’islamofobia sta prendendo il posto dell’antisemitismo”. Così Alain Finkielkraut nel suo nuovo libro per Gallimard, Pêcheurs de perles. Tra una decina di citazioni che ha scelto dai suoi quaderni e che costituiscono l’inizio di altrettanti capitoli, Finkielkraut riflette sull’amore, sulla morte, sull’Europa, sull’umorismo, sulla politica e sugli ebrei. Mettendosi sotto il patronato di Arendt, Kundera, Levinas, Tocqueville e molti altri, l’intellettuale ebreo più famoso e controverso di Francia, il repubblicano che ha abbracciato il conservatorismo per nostalgia di quello che l’occidente ha perso, demolisce il nuovo antisemitismo di ritorno.

