Il Qatar è disposto a molto per restare protagonista in medio oriente

Il primo ministro qatarino ha presentato una proposta di pace per un cessate il fuoco permanente tra Israele e Hamas. Ma sulla mediazione condotta dall'emirato essere scettici non è sbagliato

Il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, di fronte a un pubblico di esperti a Washington, ha evidenziato una nuova proposta di pace per l’attuale crisi mediorientale che potrebbe tradursi in un raggiungimento di un cessate il fuoco permanente tra Israele e Hamas. La proposta è stata presentata al gruppo islamista Hamas da Israele il 29 gennaio, mediata dal Qatar e sostenuta dall’Egitto, una proposta che vedrebbe una pausa di due mesi di qualsiasi intervento armato da ambedue le parti, il rilascio degli ostaggi israeliani in cambio di un numero cospicuo di prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane (tra i quattro e cinquemila), e il rilascio di altri approvvigionamenti umanitari per i residenti della Striscia di Gaza. “Abbiamo fatto un buon progresso” ha annunciato al Thani: “Vogliamo trasmettere questa proposta a Hamas e cercare di portar loro a un punto in cui possano impegnarsi in modo positivo e costruttivo”.