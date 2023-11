Indecifrabile Qatar: ritenuto sponsor dei terroristi islamici ma indispensabile mediatore

Alto come Guido Crosetto (ma non così massiccio), sopravanza di una testa sia il presidente Sergio Mattarella sia Antonio Tajani. Baffetti arabi, capelli neri pettinati all’indietro, occhio di falco e sorriso astuto, abito azzurro con giacca un po’ tirata come va di moda, lo sceicco Tamim bin Hamad al-Thani, emiro del Qatar, in visita ufficiale in Italia nel marzo scorso, mostra tutte le sue molteplici doti. La finanza (guida il ricchissimo fondo sovrano), i media (al-Jazeera), il calcio (i mondiali a Doha lo scorso anno, il Paris Saint-Germain, la passione in serie A per la Lazio e il Napoli), la moda (Chanel e Valentino), gli affari e davvero tanti con l’Italia anche se un po’ meno che con la Francia e gli Stati Uniti. Poi la politica, dove non avendo la forza del leone moltiplica l’astuzia della volpe. Ospita nello stesso tempo i vertici di Hamas e una base americana, viene ritenuto sponsor dei movimenti islamici radicali, burattinaio della caduta di Gheddafi e delle primavere arabe in quanto sostenitore della Fratellanza musulmana come lo furono i suoi avi a cominciare dal trisnonno Abdullah bin (figlio di) Jassim. La famiglia al-Thani è il Qatar fin da quando nel 1847 lo sceicco Mohammed bin Thani della tribù Banu Tamim, nota già al tempo di Maometto, lasciò le sabbie arabe per raggiungere il mare. Oggi, nel bel mezzo della guerra di Hamas contro Israele che infiamma di nuovo il Levante, l’emiro vuole evitare che s’inneschi una reazione a catena inimmaginabile in medio oriente e nel mondo intero. Riuscirà a divincolarsi nei suoi azzardati giri di valzer o finirà per ruotare come un derviscio fino a crollare esausto al suolo?

