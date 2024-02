The Messenger ha già chiuso e non è una sorpresa. Il giornale online era "troppo 2015"

Meno di un anno di vita per il giornale online che aveva l’alta ambizione del centrismo, The Messenger chiude dopo il lancio nel maggio del 2023. Il payoff era “Your source for trusted and unbiased news”, niente schieramenti, solo la verità. L’aveva fondato Jimmy Finkelstein, dopo aver venduto The Hill, giornale di Washington DC, incentrato sulla politica di palazzo che si trova sulle scrivanie dei deputati e nei ristoranti intorno al Campidoglio. Per The Messenger Finkelstein era riuscito a racimolare 50 milioni di dollari e ad assumere centinaia di giornalisti, pagati bene. Oltre alla vocazione centrista e al mantra del “non siamo schierati”, il giornale aveva l’ambizione di riportare i lettori a fidarsi delle news. Il modello andava controcorrente a quello contemporaneo: tanti, troppi contenuti, una home page che sembrava un rullo di informazioni di tutti i generi, e niente che potesse diventare condivisibile da una nicchia, da una bolla, qualsiasi bolla. Articoli e titoli generici con un’anima generalista senza la ricerca precisa di un’audience fedele che si potesse ritrovare nelle opinioni condivise (anche perché di opinioni ce n’erano pochissime). Pezzi presi da tabloid come il Daily Mail e riscritti in fretta e furia. Il giorno del lancio vennero pubblicati duecento articoli. La fame di viralità era troppo visibile e poco attraente per lo Zeitgeist. E poi troppe pubblicità pop up e un mood che il Washington Post aveva descritto come “troppo 2015”. “Per quanto sia triste, non è per nulla una sorpresa che The Messenger non abbia funzionato”, ha scritto la Cnn.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE