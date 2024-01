Scosse di dissestamento tra giornali, social, IA e istituzioni. Il caso del Los Angeles Times

La scorsa settimana centinaia di dipendenti del giornale hanno protestato in strada contro la notizia di licenziamenti che potrebbe ridurre il personale del 20 per cento. Il giornale di Los Angeles non è il solo a soffrire in America

Nel 2018 Patrick Soon-Shiong ha comprato il Los Angeles Times, il giornale più importante della west coast. Il medico sudafricano di origine cinese diventato miliardario brevettando medicine anticancro, azionista di Zoom e professore a Ucla, aveva l’obiettivo di arrivare a un milione di abbonamenti online in pochi anni. Voleva implementare una rapida transizione al digitale cercando di avvicinarsi ai numeri dei giganti della costa est come il New York Times (10 milioni di abbonati raggiunti a novembre) o il Wall Street Journal (quasi 4 milioni, tra carta e online). Ma le cose non stanno andando come sperava. Nel 2023 il giornale californiano ha perso il 4 percento degli abbonati, oltre a una preventivata diminuzione del 17 percento delle copie cartacee. L’obiettivo di Soon-Shiong di “adattarsi al mondo digitale” e di diventare un quotidiano autonomo che non ha bisogno dell’aiuto dei miliardari – come diceva quando ha comprato il giornale – non si sta realizzando. L’ha pagato 500 milioni e le perdite arriverebbero a oltre 50 milioni all’anno.