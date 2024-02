France insoumise, partito non grato

Il prossimo 7 febbraio, nel cortile degli Invalides a Parigi, si terrà un omaggio nazionale in onore delle vittime del massacro perpetrato da Hamas lo scorso 7 ottobre. Un omaggio fortemente voluto dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, per manifestare la vicinanza della République a Israele, ma anche alla comunità ebraica in Francia. L’inquilino dell’Eliseo ha invitato tutte le forze politiche e i rappresentanti istituzionali alla cerimonia, ma le famiglie di alcune vittime franco-israeliane chiedono che la France insoumise (Lfi), il partito della sinistra radicale guidato da Jean-Luc Mélenchon, venga escluso. “Noi, famiglie delle vittime dei terroristi di Hamas, chiediamo solennemente che alla France insoumise sia vietata la partecipazione all’omaggio nazionale che sarà reso alle 42 vittime franco-israeliane del 7/10”, hanno scritto cinque famiglie, sostenute dal collettivo No Silence, in una lettera inviata all’Eliseo.

