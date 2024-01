​​​​​​​Israele, capro espiatorio

Alain Finkielkraut spiega come il massacro del 7 ottobre ha risvegliato i vecchi e i nuovi demoni della società occidentale wokizzata

Pubblichiamo un estratto dell’intervista che Alain Finkielkraut ha rilasciato al giornale svizzero Neue Zurcher Zeitung.



Alain Finkielkraut, lei ha criticato fin dall’inizio l’ideologia woke nelle università americane.

Ero scioccato. Ero sbalordito. Ero sopraffatto. Diciamo, per parafrasare Jean Racine, che la mia sfortuna ha superato le mie speranze.

Cosa c’è ora di diverso?

Dopo il massacro del 7 ottobre, sembra che l’antisemitismo sia la fase più alta del woke, che riduce senza pietà la complessità delle costellazioni umane al confronto tra governanti e governati, oppressori e oppressi. Questa ideologia colloca Israele nel campo degli oppressori. E arriva al punto che lo stato è completamente delegittimato. I collettivi studenteschi americani descrivono Israele come un’impresa coloniale dalle sue origini fino ai giorni nostri. Il diritto degli ebrei su questa terra è contestato. Da qui l’ascesa dello slogan “dal fiume al mare, la Palestina sarà libera”.

Il fiume è il Giordano, il mare è il Mediterraneo: lì non dovrebbe più esserci posto per gli ebrei.

Sì. E’ stato uno spettacolo doloroso per me vedere gli studenti americani strappare con calma le foto degli ostaggi israeliani. Questi ostaggi sono coloni ai loro occhi e il colono non merita di vivere. Ciò è spaventoso perché questa ideologia modella l’élite o la futura élite. Il woke è l’installazione dell’odio per l’Occidente nel cuore dell’Occidente. E da questa prospettiva, Israele è il centro che riunisce tutti i crimini, tutti gli oltraggi, tutte le atrocità dell’Occidente.

Quanto è influente questa ideologia al di fuori delle università e quanto lo è nella società occidentale?

Credo che gran parte della nostra società sia insensibile all’ideologia woke e le sia addirittura ostile. Ma il woke non è del tutto isolato; in Francia alcuni movimenti politici ne sono influenzati. Il partito di Jean-Luc Mélenchon, La France insoumise, è diventato in modo molto esplicito un movimento antisemita.

Sono paragonabili agli studenti comunisti degli anni Sessanta e Settanta?

Non è la stessa cosa. Il woke è la messa in discussione totale della cultura occidentale. E’ uno sguardo sospettoso e persino accusatorio nei confronti della nostra intera eredità. Il passatempo preferito del woke è giudicare, sotto forma di tribunale, il passato che è stato razzista, sessista, omofobo e così via. La sensibilità assoluta combatte ogni forma di stigmatizzazione. L’ideologia comunista a un certo punto si è confrontata con la realtà: sotto forma dell’Unione Sovietica e del regime maoista tempi in Cina. Per i woke, non esiste un tale controllo della realtà. Inoltre, il woke va di pari passo con il cambiamento demografico nella nostra società. Si associa all’islamismo. Per questo motivo, questa ideologia potrebbe diventare più difficile da scrollarsi di dosso.

Lei scrive che la civiltà occidentale è così ossessionata dall’antirazzismo che sta solo lavorando alla propria autodissoluzione: “Il desiderio di sopravvivere in un’esistenza reale si trasforma in volontà di non essere nulla: ‘Non escludere mai più nessuno, non maltrattare mai più nessuno’”.

Sì, è come un culto della morte. Octavio Paz ha descritto come abbiamo pervertito la grande tradizione critica che ha mantenuto le nostre società in costante dialogo con se stesse. L’abbiamo pervertito mettendolo al servizio dell’odio verso noi stessi e il nostro mondo. Ciò è tanto più preoccupante perché oggi l’Occidente ha terribili nemici. E’ positivo che l’Occidente non abbia solo convinzioni ma anche dubbi. Ma non possiamo affrontare i nostri nemici con abnegazione.

L’Occidente è abbastanza resiliente nel lungo termine?

Le vite individuali valgono molto in Occidente. La disponibilità a sacrificare le persone è un vantaggio nel lungo termine contro un Occidente post-eroico?Credo che Hamas abbia sottovalutato la reazione israeliana. Hamas credeva di essere protetto dai suoi ostaggi e non si aspettava un’invasione di terra così devastante. Ma in realtà Hamas non si preoccupa del suo stesso popolo. Viene deliberatamente messa in pericolo perché Hamas trae profitto dalla morte dei civili. Posizionano le loro armi, le loro piattaforme di lancio e le loro scorte di munizioni nelle scuole, negli asili e negli ospedali. Ciò rende il compito dell’esercito israeliano ancora più complicato. Hamas confisca gran parte degli aiuti umanitari ai suoi combattenti e ha dirottato ingenti somme di denaro per costruire i suoi tunnel. E gli stessi leader di Hamas sono estremamente ricchi, ma stranamente nessuno si offende. Le organizzazioni umanitarie che oggi si agitano contro Israele non dicono una parola per denunciare il comportamento di Hamas.

Come lo spiega?

L’Occidente è accecato da slogan come “Gaza è una prigione a cielo aperto”. Questa frase ferma la riflessione su ciò che Hamas avrebbe potuto fare con Gaza. Non esiste più un insediamento israeliano a Gaza, il Qatar invia denaro e Israele ha aumentato il numero di permessi di lavoro per i palestinesi. Hamas non ha fatto nulla con tutto questo, ha solo prodotto odio.

Da dove viene l’immenso interesse del mondo arabo per questo conflitto e allo stesso tempo la strana inerzia e mancanza di solidarietà dei paesi arabi?

Israele è un comodo capro espiatorio. Distrae i popoli arabi dai loro problemi interni, dalla corruzione, dalla miseria, dall’estremismo religioso, dalla mancanza di libertà. I popoli arabi hanno un’attenzione patologica verso Israele.

Israele è percepito come un impero.

Sì, e questo nonostante il fatto che Israele si sia ritirato dal Sinai e anche dal Libano e da Gaza. Come ricompensa per il ritiro dal Libano, Israele ha affrontato Hezbollah; come ricompensa per il ritiro da Gaza, c’è Hamas.

Il massacro del 7 ottobre 2023 in Israele ha cambiato qualcosa di fondamentale o il conflitto esistente si è semplicemente intensificato?

Molto è cambiato. Israele era un rifugio per gli ebrei. Era il paese dove non si svolgevano pogrom. E ora all’interno dei confini di Israele si è verificato un terribile pogrom. Qualche anno fa, David Grossman, lo scrittore israeliano, scrisse che Israele aveva tragicamente fallito nel curare gli ebrei dalla loro ferita: l’amara sensazione di non sentirsi mai a casa nel mondo. Dov’è la casa? Nemmeno in Israele. Questo è ciò che gli israeliani dicono a se stessi e anche a molti ebrei nel mondo. Dopo il massacro del 7 ottobre gli episodi di antisemitismo aumentarono e vi furono grandi manifestazioni anti-israeliane a Londra, Berlino e Madrid.

C’è stata una breve finestra di solidarietà con Israele. Da quando l’esercito ha iniziato l’offensiva di terra a Gaza, questo fenomeno è scomparso.

Sì, è finita. Attualmente prevale la critica nei confronti delle azioni dell’esercito israeliano. Anche il 7 ottobre sarà trattato come contabilità. Ci sono stati 1.200 morti e diverse migliaia di feriti, mentre i bombardamenti e gli attacchi israeliani a Gaza hanno provocato 19.000 morti. Molte persone non capiscono più cosa sia la guerra.

Una volta ha scritto di avere “nostalgia del mio paese”.

La Francia sta cambiando rapidamente e in modo drammatico. Se le cose continuano così, un giorno il paese non sarà più riconoscibile. La catastrofe avviene quando le cose seguono il loro corso, diceva Walter Benjamin. L’altro giorno ero davanti a casa mia e un uomo si è avvicinato molto al mio orecchio e mi ha gridato: “Vai al diavolo, vai al diavolo!”. Ha ripetuto la minaccia, ma per fortuna se n’è andato. Ecco perché sento questa paura, questa strana nostalgia.

(Traduzione di Giulio Meotti)