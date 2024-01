Su X e Facebook aumentano i post negazionisti del 7 ottobre. Un report

Dopo più di tre mesi ancora non ci sono policy specifiche per regolamentare i contenuti antisemiti e cospirazionisti sulle principali piattaforme di social media. "È allarmante come la negazione dell'attacco di Hamas venga pubblicizzata" sui social, dice la ceo e fondatrice di CyberWell

Nel documento di sedici pagine pubblicato questa settimana da Hamas, “La nostra narrativa: diluvio di al Aqsa”, il gruppo nega di aver commesso il 7 ottobre scorso, nell’incursione dalla Striscia di Gaza al territorio israeliano che ha causato circa 1.200 morti, atrocità contro i civili e sostiene che l’operazione “aveva come obiettivo i siti militari israeliani”. Le incursioni nelle case nei kibbutz nel nord di Israele non vengono menzionate nel documento, secondo il gruppo terroristico non sarebbero mai avvenute nonostante siano state filmate dagli stessi miliziani con telecamere e GoPro per poi essere pubblicate sui gruppi telegram sin dalle prime ore dell’attentato. Questa narrativa che nega o distorce i fatti del 7 ottobre non è propria solo della propaganda del gruppo ma viene pubblicata e visualizzata milioni di volte ogni giorno sulle principali piattaforme di social media: secondo alcuni report e analisti questi post sono in aumento e dopo più di tre mesi ancora non ci sono policy specifiche per regolamentarli e vietare che si diffondano sul web.