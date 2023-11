Cosa sta succedendo nel mondo tech?

Microsoft e OpenAI si litigano Sam Altman, mentre i dipendenti si scambiano cuori indecifrabili sui social. Gli investitori scappano da Elon Musk in delirio antisemita. E c’è una guerra tra robotaxi

OpenAI non sarà più la stessa. Da quando il consiglio d’ amministrazione dell’azienda (con quattro voti su sei) ha licenziato il co-fondatore e ceo Sam Altman e Greg Brockman, lo scorso venerdì, è successo di tutto: Microsoft ha annunciato l’assunzione di Altman, che ha però fatto sapere di voler lottare per tornare a OpenAI, magari cacciando il board; centinaia di dipendenti hanno minacciato di dimettersi e c’è persino chi parla di una possibile fusione tra OpenAI e Anthropic, altra realtà del settore delle intelligenze artificiali, già nota per aver ricevuto investimenti miliardari da Google e Amazon.