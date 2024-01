L'Ue fa derisking con la Cina sulla ricerca. Ma per l'Italia quella è ancora tutta "diplomazia"

“Chiudere alla diplomazia scientifica con Pechino sarebbe un grave errore”, ci dice Carrozza, presidente del Cnr. Le collaborazioni attive del Cnr con la Cina e quelle per promuovere la Via della seta

“Se ci verrà detto che per motivi strategici non possiamo fare accordi con la Cina non li faremo, ma ribadisco che aprire alle collaborazioni è importante”. Maria Chiara Carrozza, che dal 2021 guida il Consiglio nazionale delle ricerche, l’ente pubblico della ricerca italiana, tiene molto alla diplomazia scientifica. La scorsa settimana il governo del Canada ha ufficializzato nuove regole per la collaborazione scientifica con enti di ricerca e università cinesi, russe e iraniane considerate “ad alto rischio”, e l’altro ieri anche la Commissione europea si è espressa sul tema.