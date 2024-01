Allarme cinese nelle università, il Canada si attrezza. E l'Italia?

Ieri il governo canadese ha diffuso un elenco di più di cento istituzioni e centri di ricerca per lo più cinesi, ma anche russi e iraniani, che rappresentano “il rischio più elevato per la sicurezza nazionale del Canada a causa dei loro collegamenti diretti o indiretti con enti militari, di Difesa nazionale e di sicurezza dello stato”. E’ un primo tentativo da parte di un governo del G7 di mettere in sicurezza centri di ricerca e università cercando di mantenere intatto il principio della libertà accademica, e allo stesso tempo di proteggere le proprie scoperte tecnologiche affinché non finiscano nelle mani di paesi ostili come Cina, Russia e Iran. In Europa, ma soprattutto in Italia, questo genere di discussione non è mai iniziato, anzi. Diversi istituti cinesi menzionati dall’elenco canadese hanno collaborazioni attive e proficue con università italiane. A fine novembre scorso la ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, in missione a Pechino ha incontrato sia il viceministro della Scienza cinese, Zhang Guangjun, sia il ministro dell’Istruzione Huai Jinpeng, ed è stato firmato un protocollo per attivare dieci nuovi progetti di ricerca congiunti di durata biennale, finanziati sia da parte italiana sia cinese.

Il Canada invece ieri ha messo i primi paletti. I ricercatori e le università che avranno collaborazioni o affiliazioni con uno degli istituti menzionati nell’elenco perderanno la possibilità di avere finanziamenti statali. Oltre al primo elenco, il governo ha redatto anche una lista dei campi di ricerca sensibili.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE