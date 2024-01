Così Bruxelles prova a rafforzare la sua sicurezza economica

Bruxelles. La promessa di Ursula von der Leyen di rafforzare la sicurezza economica dell’Unione europea di fronte a potenze ostili si è trasformata in una proposta di regolamento, una raccomandazione non vincolante e tre libri bianchi per continuare a riflettere. La Commissione ieri ha presentato cinque iniziative sulla sicurezza economica, settore considerato fondamentale in un’èra di crescenti tensioni geopolitiche e profondi sconvolgimenti tecnologici. Guerra della Russia in Ucraina, emergere di una Cina sempre più aggressiva, possibile ritorno di Donald Trump negli Stati Uniti: il pacchetto doveva dare concretezza alla strategia annunciata nel giugno del 2023 per minimizzare i rischi che derivano dall’apertura economica dell’Ue al resto del mondo. Doveva anche mettere in pratica il concetto di “de-risking” dalla Cina, che von der Leyen ha lanciato la scorsa primavera. Ma, secondo gli esperti, il prodotto finale appare decisamente deludente. Tra governi che rivendicano la competenza assoluta sulle decisioni in questo settore e stati membri preoccupati di una svolta protezionista, l’ambizione del pacchetto sulla sicurezza economica è stato notevolmente ridimensionato.

