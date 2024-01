La paura più grande dell'Ue è Trump su Ucraina e Nato

Relazione transatlantica, Nato, Russia e medio oriente, commercio: il 5 novembre tutte le certezze degli europei potrebbero crollare. Il gran timore per il ritorno dell’ex presidente di un Vecchio continente che non ha fatto la sua autonomia strategica

Bruxelles. Il premier del Belgio, Alexander De Croo, ieri ha iniziato un discorso per presentare le priorità della presidenza dell’Ue parlando dell’Iowa. “Se il 2024 ci riporterà America first, sarà più che mai l’Europa da sola”, ha detto De Croo davanti al Parlamento europeo. La schiacciante vittoria di Donald Trump nella prima competizione delle primarie repubblicane ha dato concretezza all’incubo che perseguita l’Ue da quattro anni. C’è ancora chi spera in una sorpresa Nikki Haley, la cui politica estera e di sicurezza è considerata compatibile con le esigenze e gli interessi degli europei. Ma l’Iowa certifica il potenziale ritorno di Trump. Relazione transatlantica, Nato, Ucraina, medio oriente, commercio: il 5 novembre tutte le certezze degli europei potrebbero crollare. “Niente può prepararci per il Trump-Armageddon”, riconosce al Foglio una fonte dell’Ue. Ma gli europei possono solo dare la colpa a sé stessi. È dal primo mandato Trump che cianciano di sovranità europea, senza riuscire ad accordarsi su cosa debba essere.