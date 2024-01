Inizia il semestre europeo del Belgio, quasi più caotico della stessa Unione europea

Negli usi e costumi dell’Unione europea, avere l’ultimo semestre di presidenza del Consiglio prima delle elezioni per rinnovare il Parlamento europeo è un compito facile facile. L’anno elettorale è di transizione. L’attività legislativa volge al termine. Ci sono al massimo sei settimane per concludere i negoziati tra il Consiglio e il Parlamento sulle proposte della Commissione. Da giugno iniziano le trattative per rinnovare gli incarichi di presidente del Consiglio europeo e presidente della Commissione. Ma il paese che esercita la presidenza di turno gioca un ruolo secondario. È il presidente del Consiglio europeo – attualmente il belga Charles Michel – a pilotare le trattative con gli altri leader sull’agenda strategica per la prossima legislatura e sui nomi dei futuri leader delle istituzioni dell’Ue. Da lunedì il Belgio assume la presidenza di turno del Consiglio, e alla fine del semestre c’è un doppio appuntamento elettorale che potrebbe sconvolgere l’Ue e lo stesso governo belga. L’estrema destra e la destra sovranista sembrano avere il vento in poppa nei sondaggi in vista delle elezioni europee. Nella stessa data, il 9 giugno, si terranno anche le elezioni legislative in Belgio, con una possibilità concreta che l’estrema destra vinca nelle Fiandre e l’estrema sinistra faccia il pieno di voti in Vallonia.

