Kagan e lo spettro anacronistico della nuova Guerra fredda

Non ha senso richiamare i dibattiti del passato, il mondo è cambiato ed è ormai ampiamente multilaterale, non bipolare. Il compito delle maggiori potenze, Stati Uniti e Cina, è garantire stabilità e cooperazione internazionale, a partire dal tentativo di chiudere le guerre in corso

Ricordare un dibattito svoltosi nel passato alla luce della storia successiva è molto spesso utile per capire quanto i dibattiti del momento siano adeguati per prevedere o guidare la costruzione del futuro. Ciò è tanto più importante quando si parla di equilibri internazionali e soprattutto di guerre che sono il passaggio da un precario equilibrio all’altro. Rileggiamo quindi un breve libro di Robert Kagan pubblicato nel 2004 con il titolo American Power and the Crisis of Legitimacy la cui traduzione è stata pubblicata da Mondadori con il titolo Il diritto di fare la guerra.