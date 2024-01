Le Maldive tramano per rompere con l'India e avvicinarsi a Pechino

Al grido di: “Non siamo il cortile di casa di nessuno, siamo uno stato indipendente e sovrano” Mohamed Muizzu, da poco presidente delle Maldive, ha chiesto all’India di ritirare entro il 15 marzo il piccolo contingente di circa 90 militari dispiegati sulle isole per assistere nella sorveglianza marittima, nelle operazioni di ricerca e salvataggio e nelle evacuazioni mediche. Ha anche annullato un accordo con la Marina indiana per un sondaggio idrografico e ha dichiarato che rivedrà gli oltre cento accordi di varia natura firmati dal precedente governo con l’India. Muizzu ha dichiarato anche che le Maldive ridurranno la (quasi totale) dipendenza dall’India per l’assistenza sanitaria e le medicine, aggiungendo che esistono altri paesi esteri in cui i cittadini che necessitano di cure sanitarie pagate dal governo possono recarsi.

