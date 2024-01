Un'ambasciata in meno a Taiwan. Nauru ha scelto di stare con la Cina

La prima risposta indiretta della Cina alle elezioni presidenziali di Taiwan che si sono svolte sabato scorso arriva da un piccolo stato dell’Oceania, un isolotto di ventuno chilometri quadrati abitato da poco più di dodicimila persone. La Repubblica di Nauru ha ufficializzato oggi la sua decisione: non sarà più tra la dozzina di paesi nel mondo che riconosce formalmente la Repubblica di Cina, cioè Taiwan, ma stabilirà le relazioni diplomatiche con la Repubblica popolare cinese. Il tempismo della notizia non è casuale, ed è un successo diplomatico per Pechino, dopo quello di meno di un anno fa, quando l’Honduras prese la stessa decisione di Nauru. Ed è una sconfitta per la coalizione occidentale: Nauru è stata per decenni dipendente dagli aiuti economici dell’Australia, che diede finanziamenti all’isola in cambio di poter istallare lì i suoi centri di detenzione per immigrati illegali.

