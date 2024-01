A Taiwan ogni voto è una festa

Da un lato la guerra di nervi, lo scontro più alto, quello strategico tra America e Repubblica popolare cinese. La Casa Bianca che annuncia una delegazione americana di alto livello a Taipei subito dopo il voto di oggi, e il segretario Antony Blinken che incontra Liu Jianchao, capo delle relazioni diplomatiche del Partito comunista cinese. Dall’altro i canti, gli slogan, i colori delle piazze: solo in Asia orientale la fine di una campagna elettorale diventa una festa colorata più simile alla fine di un campionato di calcio che a uno scontro politico. E in particolare a Taipei, ogni quattro anni, va in scena lo stesso show: decine di migliaia di persone in piazza, ordinatissime e organizzatissime con parrucche e cappellini dei colori dei diversi partiti, seguono i comizi finali con la voglia di prendere parte a qualcosa, che nella capitale taiwanese ha un significato più profondo rispetto a qualunque altra parte del mondo. La campagna elettorale, il voto, la scelta in mano ai cittadini: l’intero processo democratico è l’essenza stessa della diversità dell’isola di poco più di 23 milioni di abitanti con il gigante vicino, la Repubblica popolare cinese, la seconda economia del mondo e il secondo luogo più popoloso al mondo, il paese che vorrebbe cancellare l’autonomia di Taiwan. Non è stato un avvicinamento facile, quello dei taiwanesi alla democrazia: c’è voluto tempo, hanno dovuto attraversare il periodo del cosiddetto Terrore bianco, l’autoritarismo dei nazionalisti, che è durato quarant’anni. I libri di storia solo adesso cominciano a raccontare come questa piccola isola, considerata da Pechino come proprio territorio e quindi costantemente minacciata da una “riunificazione”, anche con la forza, sul finire degli anni Ottanta abbia iniziato a pensare a sé stessa, alla costruzione di una sua identità democratica, anche se l’America e l’occidente l’avevano già mollata una decina d’anni prima preferendogli il grande mercato in espansione della Cina. L’isola che la Repubblica popolare cinese rivendica come proprio territorio anche se il Partito comunista cinese non l’ha mai governata oggi, alle urne, mostra a Pechino il suo profilo migliore, a prescindere dai risultati di questa sera.

