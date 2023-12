L'alleanza "India" contro Modi

Molti commentatori politici indiani le avevano chiamate le “semifinali”. Facevano riferimento alle elezioni regionali che si sono tenute nel mese di novembre in quattro stati dell’India: Rajasthan, Chhattisgarh, Madhya Pradesh e Telangana (più un quinto stato, il piccolo Mizoram, il cui voto però non incide a livello nazionale). La “finale” saranno le elezioni politiche generali della prossima primavera. I risultati delle semifinali sono stati annunciati il 3 dicembre e il Bharatiya Janata Party (Bjp) ha sconfitto il Partito del Congresso 3 a 1. Il Bjp ha strappato al Congresso il Rajasthan e il Chhattisgarh e ha conservato il governo del Madhya Pradesh. Il Congresso ha vinto le elezioni in Telangana dove ha sconfitto il partito regionale Bharat Rashtra Samithi, che governava lo stato dell’India meridionale con una maggioranza assoluta. Questo risultato sembra confermare quanto dicono ormai tutti i sondaggi: Narendra Modi con il suo Bjp si appresta a governare l’India con un terzo mandato consecutivo, un’impresa riuscita in passato solo a Jawaharlal Nehru.

