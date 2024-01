Il ministero delle spie di Pechino che protegge solo il potere di Xi Jinping

Il ministero della Sicurezza cinese, cioè la principale agenzia d’intelligence della leadership di Pechino, a fine dicembre sulla sua pagina WeChat – il social network per eccellenza cinese dove da qualche mese è sbarcato anche il ministero più temuto della Cina – ha raccontato una storia di partecipazione al controspionaggio dei cittadini. Il signor Li, proprietario di un appartamento locato in una non precisata città della costa cinese, ha affittato l’immobile a una società straniera. “Ho affittato la mia casa a degli stranieri”, ha spiegato il signor Li, che si è detto sospettoso in un primo momento perché “nessuno vi ha mai soggiornato”, e poi per un dettaglio che ha dell’extraterrestre: da una delle stanze, infatti, “si diffondeva sempre una luce verde”. E allora lui che cosa ha fatto? Ha chiamato il ministero della Sicurezza, che prontamente ha provveduto a verificare le informazioni e ha scovato, dentro all’appartamento, “equipaggiamenti professionali” per spionaggio, “apparecchiature di sorveglianza e fotografiche segrete installate da agenzie di intelligence straniere”. L’obiettivo era rivolto verso la base navale proprio di fronte alle finestre della casa, e secondo il ministero cinese se quelle immagini fossero state “trasmesse all’estero, avrebbero compromesso seriamente la sicurezza nazionale”. Il signor Li è stato ricompensato per il suo aiuto nel “fermare potenze straniere dal rubare segreti militari alla Cina”, e grazie a questa storiella il ministero della Sicurezza di Pechino ha rinnovato l’invito ai cittadini cinesi di fasi occhi e orecchie dell’intelligence cinese.

