La strategia di Trump per trionfare alle (scontate) primarie repubblicane

A gennaio Iowa e New Hampshire inaugurano le elezioni per eleggere i due sfidanti alle prossime presidenziali. L'ex presidente cerca una doppia vittoria per demolire Ron DeSantis e Nikki Haley. Le probabilità, le strade strette e il tifo dei democratici

Sembra tutto così scontato da far pensare che sia in arrivo qualche sorpresa. Negli Stati Uniti parte la stagione delle primarie per scegliere i candidati alla Casa Bianca e potrebbe finire tutto entro il mese di gennaio, senza aspettare il Super Tuesday del 5 marzo né tantomeno le convention estive che incoronano ufficialmente i due sfidanti, democratico e repubblicano. Con Joe Biden senza rivali e Donald Trump in testa con ampio margine in tutti i sondaggi, le primarie stavolta sembrano una formalità.