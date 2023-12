Netanyahu di pura logica: la deradicalizzazione palestinese può far iniziare una nuova storia

Chiedete a chiunque un’opinione su Netanyahu. Risposta universale o quasi: uomo pessimo, uomo nero, ha imbarcato la peggiore destra nazionalista e suprematista al governo, agisce per salvare sé stesso se non il suo ego, se ne frega degli ostaggi, incoraggia i più estremisti tra i coloni della Cisgiordania, snatura la democrazia israeliana, ha lasciato indifeso Israele nel sud per perseguire un sogno di Realpolitik mostruoso, fondato sugli accordi di Abramo, la negazione della questione palestinese, il contenimento corrivo di Hamas a Gaza, e ora è un bombardiere e un massacratore di civili innocenti, oltre che un politico corrotto in attesa di giudizio. Può darsi. Lasciamo che le opinioni seppelliscano le opinioni, niente è più facile e consolante.

