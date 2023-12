La lunga crisi di Cuba

Qual è il paese latino-americano in cui uno stato assistenziale e paternalista che durava da decenni, ma che è ormai diventato insostenibile sta venendo smantellato con un decreto draconiano che promette lacrime e sangue? Sì, è l’Argentina di Javier Milei, ma non solo! Anche la Cuba socialista sta annunciando un quasi contemporaneo decretazo il cui spirito finisce per essere molto simile. Al di là della piccola differenza che Milei ha ricevuto un ampio mandato democrtico e che gran parte della stampa mondiale sta seguendo quel che accadde preannunciando la protesta della piazza, mentre a Cuba lo fa una dittatura che criminalizza l’opposizione politica e con molta minore attenzione mediatica.

