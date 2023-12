Deregulation e liberalizzazioni: il piano di Milei per risollevare l'Argentina

In spagnolo il suffisso –azo funziona da accrescitivo, ma indica anche un colpo inferto con qualcosa. Equivalente dei nostri decreti legge, il Decreto de necesidad y urgencia (Dnu) annunciato dal presidente argentino Javier Milei alla televisione nazionale è stato subito ribattezzato Decretazo perché è entrambe le cose: un “decretone”, visto che per rendere il regime del lavoro più flessibile, deregolamentare l’economia interna ed esterna e aprire la strada alla privatizzazione delle aziende statali ci sono ben 366 articoli per 83 pagine, che prevedono l’eliminazione e la modifica di oltre 300 normative. Ma anche una “decretata” che colpisce duro, e peraltro nelle intenzioni annunciate da Milei non è che il primo passo. “Abbiamo rilevato, tra leggi e altre norme che ostacolano il funzionamento di una società libera, quasi 380 mila norme”, ha spiegato. “Stiamo lavorando per smantellare questa macchina di distruzione che è diventato lo stato argentino”. Ulteriori riforme saranno annunciate attraverso un pacchetto di leggi che invierà al Congresso per la discussione in sessioni straordinarie. “C’è di più, lo scopriranno presto”.

