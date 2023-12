L'Onu non ha mai fiatato sui tunnel di Hamas. Ora attacca Israele che li allaga

Gran parte delle strutture sotterranee sono state costruite dai terroristi con il materiale donato dalle Nazioni Unite a Gaza e se ne conosceva l’esistenza almeno dal 2014. Non una parola dal Palazzo di Vetro quando fu l'egitto a riempirli di acqua di mare per mettere fine al contrabbando

Lanciata nel 1904, l’anno scorso la metro di New York ha trasportato 1,8 miliardi di passeggeri. C’è un’altra “metropolitana”. È la rete di tunnel sotto Gaza. Il suo obiettivo però non è facilitare la vita, ma portare la morte. Prima del conflitto del maggio 2021, Israele ha facilitato numerosi progetti di ricostruzione e infrastrutture a Gaza, parte del “Meccanismo di Ricostruzione di Gaza” (“GRM”), un accordo tra le Nazioni Unite, l’Autorità Palestinese e Israele per consentire il trasferimento di materiali da costruzione a Gaza in seguito al conflitto del 2014. Solo nel 2021, 450mila tonnellate di cemento e 60mila tonnellate di strutture per cemento armato. Camion e camion di ghiaia, ferro, cemento, legno e altri materiali passati dal valico di Kerem Shalom verso Gaza da Israele, attaccato il 7 ottobre e da cui domenica sono tornate a passare le merci verso la Striscia.