Israele non ha una soluzione per i tunnel di Gaza mentre la pressione di Biden aumenta

C’è un buco nelle informazioni militari che ci arrivano da Gaza e riguarda i tunnel di Hamas. L’esercito israeliano controlla poco meno della metà della Striscia, le informazioni sui movimenti dei militari in superficie vengono confermate dal ministero della Difesa in ritardo ma gli analisti riescono a mapparli anche guardando le foto satellitari e geolocalizzando le immagini girate da soldati e civili in cui spunta il fianco di un carro armato o una pattuglia a piedi. Nessuno di questi strumenti funziona per provare a monitorare la guerra sotto terra. L’Amministrazione Biden si aspetta che i bombardamenti continuino per settimane, non per mesi, ma secondo gli ufficiali americani che hanno parlato al Wall Street Journal: le operazioni per allagare con l’acqua salata del Mar Mediterraneo un numero non precisato di tunnel sono appena agli inizi e richiederanno tempi lunghi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE