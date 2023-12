Dall'Ucraina al Mes. Fidarsi dell'Europa conviene. Parla Tajani

Vale se pensi all’Ucraina, naturalmente, ma vale anche se pensi a tutto il resto. Vale quando pensi al Patto di stabilità, dice. Vale quando pensi al Mes, aggiunge. Vale quando pensi al futuro della Commissione europea, sostiene. La logica del pacchetto, è il ragionamento sottinteso, non è quella che ti porta a dire faccio l’europeista se ho ricevuto qualcosa in cambio ma è quella che ti porta a dire faccio l’europeista perché ho in mente un disegno che riguarda il futuro dell’Unione. Intercettiamo Antonio Tajani per qualche minuto, nei pressi di Palazzo Chigi, passeggiando a piedi, e in un piccolo tratto di strada proviamo a ragionare con lui su alcuni temi, su alcuni spunti di attualità, su alcune polemiche in arrivo e su una lezione che per il vicepremier e ministro degli Esteri è chiara: dell’Europa ci si può fidare.

