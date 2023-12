Mélenchon e Le Pen colpiscono Macron sull'immigrazione

I repubblicani al Congresso dicono al presidente ucraino che Kyiv va difesa, ma che il loro problema è Biden. Il premier ungherese apre il primo spiraglio per non far fallire il vertice europeo (in cambio di soldi, naturalmente). Ci hanno raccontato di cosa si è parlato al think tank isolazionista Heritage Foundation in un incontro a porte chiuse con gli orbaniani