Quanto può resistere ancora Rafah. Hamas tiene in ostaggio anche venti cadaveri

Tel Aviv. I video, le foto, le testimonianze che arrivano da Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, mostrano tendopoli, rifugiati e sfollati dal nord e dalla city che hanno lasciato le loro case a causa della guerra. Gente che si arrangia come può, costruendosi tabun, forni fatti di argilla, per cucinare. Il corrispondente del Financial Times dentro la Striscia conferma le denunce delle organizzazioni umanitarie e parla di “condizioni catastrofiche a Rafah”. I palestinesi, ripresi dai media, hanno riferito di sei morti in un attacco aereo sulla parte occidentale di Rafah, nel quartiere Tel Alsaltan, che avrebbe colpito una famiglia che si era rifugiata lì da Gaza City. Israele respinge al mittente le responsabilità, critica severamente le agenzie internazionali per non aver ancora condannato l’abuso da parte di Hamas delle zone umanitarie come aree di lancio di missili verso il territorio ebraico e il furto di beni di prima necessità destinato ai civili palestinesi. I quali iniziano a denunciare i soprusi degli uomini della fazione islamista con sempre minori inibizioni. Al quotidiano economico britannico, una donna palestinese, madre di cinque figli, ha detto: “Siamo passati da una scuola dell’Onu all’altra, da uno sfollamento all’altro e da una sofferenza a una ancora peggiore”. Ha raccontato di stanze in cui sono stipate fino a 70 donne e ragazze, che dormono su materassi stesi sul pavimento. Mentre gli uomini trascorrono le notti in rifugi di fortuna nei cortili.

