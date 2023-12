Huerta de Soto e Benegas Lynch, chi sono gli intellettuali citati dal  presidente argentino Milei

I riferimenti di Milei alle teorie dei pensatori liberali argentini non solo dimostrano la capacità del presidente di tradurre quelle idee in una proposta politica vincente, ma anticipano le sue prossime mosse, a livello interno e internazionale

Due sono le citazioni che spiegano i riferimenti intellettuali del nuovo presidente argentino Javier Milei.“Più di 20 milioni di argentini non possono vivere una vita dignitosa perché sono prigionieri di un sistema che genera solo più povertà. Come dice il grande Jesús Huerta de Soto, i piani contro la povertà generano più povertà. L’unica via d’uscita dalla povertà è avere più libertà”. E ancora. “Oggi abbracciamo ancora una volta le idee di libertà, quelle idee che sono riassunte nella definizione di liberalismo, del nostro più grande eroe delle idee di libertà, il professor Alberto Benegas Lynch, che dice che il liberalismo è il rispetto illimitato del progetto di vita degli altri, basato sul principio di non aggressione, in difesa del diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà, le cui istituzioni fondamentali sono la proprietà privata, i mercati liberi dall’intervento statale, la libera concorrenza, la divisione del lavoro e la cooperazione sociale. In quella frase di 57 parole è riassunta l’essenza del nuovo contratto sociale scelto dagli argentini”.