Rivolta contro il peronismo. Le ragioni del trionfo di Milei

Non c’è populismo che non plasmi il populismo che lo sconfiggerà. In Argentina i Kirchner raccolgono quel che hanno seminato

Le elezioni argentine hanno fugato ogni dubbio: la rabbia verso il peronismo era molto maggiore della paura di Milei. Di più: la campagna di terrore scatenata per fermarlo, i richiami fobici alla dittatura, la minaccia d’esiliarsi degli intellettuali progressisti, hanno alimentato la rabbia e attenuato la paura. Un salto nel vuoto è parso ai più preferibile all’attuale palude. Chiunque frequenti l’Argentina è preoccupato, non certo stupito: che sbando, che decadenza! Perfino io, che per Milei non provo alcuna simpatia, sarei stato tentato di votarlo. Suvvia: il peronismo baluardo della democrazia? In trincea per difenderla? Ne abbiamo viste tante, ma questa le supera tutte, è il pompiere che incendia i boschi, Dracula che dirige l’Avis. Dove porta la prostituzione delle parole! A chiamare difesa della democrazia la delegittimazione antidemocratica dell’avversario.