La vittoria di Milei smentisce il mito del peso politico di Bergoglio in Argentina

La vittoria di Javier Milei in Argentina rappresenta anche una sconfitta per la Chiesa cattolica locale, che ha in Papa Francesco il suo ovvio punto di riferimento. La gerarchia episcopale, a cominciare dal nuovo arcivescovo di Buenos Aires, mons. Jorge Ignacio García Cuerva – nominato pochi mesi fa in sostituzione del pensionando cardinale Mario Aurelio Poli – da tempo va contrastando pubblicamente Milei.