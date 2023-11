Kirchner annulla il suo viaggio a Napoli

Era tutto pronto, evidentemente perché prevedeva un risultato diverso, ma dopo la vittoria di Javier Milei e la disfatta del ministro dell’Economia Sergio Massa, la vicepresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner ha annullato il suo viaggio in Italia. Era prevista per venerdì 24 novembre una sua visita a Napoli dove, in occasione del 40esimo anniversario del ritorno della democrazia in Argentina, avrebbe dovuto tenere una lectio magistralis nell’aula magna dell’Univeristà Federico II dal titolo “La insatisfacción democrática”. Nel viaggio in Italia, all’incontro all’università partenopea, Kirchner stava cercando di aggiungere alla sua agenda un’udienza in Vaticano con Papa Francesco con cui, dopo anni di incomprensioni e aperta ostilità, c’è stato un riavvicinamento in seguito all’attentato subito lo scorso anno dalla vicepresidente argentina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE