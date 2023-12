Milei ha un anno per rimettere in sesto l'Argentina

Secondo gli ottimisti, Javier Milei potrà rimettere in sesto l’Argentina se supera il 2024. E’ ad esempio la previsione di Alejandro Werner, ex ministro messicano e ex direttore del Fondo monetario internazionale per l’emisfero occidentale. “Se anche a Milei va bene col suo programma economico di privatizzazioni e taglio massiccio della spesa pubblica”, ha detto, “col disastro economico e l’inflazione ereditati dal governo precedente all’Argentina servirà almeno un anno per stabilizzare la sua economia. Avrà comunque un’inflazione del 200 per cento all’anno nel primo semestre del 2024, perché il governo kirchnerista ha compresso artificialmente l’inflazione congelando i prezzi per cercare di vincere le elezioni e ha lasciato una immensa inflazione accumulata. Ma se sopravvive potrà ridurre l’inflazione al 100 per cento per la fine del 2024 e potrà veder crescere rapidamente l’economia nel 2025. Più o meno le previsioni dell’Ocse: -1,8 per cento di pil e 124 per cento di inflazione nel 2023; -1,3 per cento di pil e 157 per cento di inflazione nel 2024; +1,9 per cento di pil e 62,4 per cento di inflazione nel 2025.

