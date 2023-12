La collaborazione houthi-pirati contro le navi israeliane sta funzionando

Gli attacchi sferrati dagli houthi filoiraniani alle navi cargo nel Mar Rosso hanno costretto la compagnia di navigazione israeliana Zim a modificare la rotta delle sue porta container, che ora saranno costrette a circumnavigare l’Africa e a doppiare Capo Horn. “Alla luce delle minacce al commercio globale, stiamo prendendo delle contromisure per garantire la sicurezza degli equipaggi, delle merci e dei nostri clienti – ha annunciato la compagnia israeliana – e fra queste rientra la modifica delle rotte originarie delle navi”. L’impatto di questa scelta è enorme sia sui tempi di navigazione, sia sui costi del trasporto delle merci che, a partire dall’inizio della guerra a Gaza, sono già appesantiti da costi assicurativi maggiorati per l’elevato rischio di attacchi. Sabato, la Zim Europe, una porta container salpata da Boston e diretta in Malesia, a Port Klang, ha cambiato rotta dopo essere entrata nel Mediterraneo. Giunta davanti alle coste algerine è tornata indietro, ha attraversato di nuovo lo Stretto di Gibilterra e si è diretta verso sud, dove sta costeggiano l’Africa occidentale. FreightWaves, una società che si occupa di intelligence nel settore della supply chain, ha quantificato che il viaggio di Zim Europe si allungherà del 56 per cento rispetto a quello originario attraverso il Canale di Suez. Coincidenza. Lo stesso giorno in cui la nave cargo ha cambiato rotta, il portavoce degli houthi, Ahmed Saree, ha scritto su X una sola parola: “Zim”. A rendere la compagnia un bersaglio particolarmente appetibile per gli alleati dell’Iran è che lo stato israeliano detiene una cosiddetta “golden share” della società mercantile che gli consente di prendere il controllo della flotta mercantile “in tempi di emergenza e per motivi di sicurezza nazionale”, ovvero per il trasporto di armi.

