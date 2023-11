Il ritorno dal buio delle tredici vite ferme al 7 ottobre

Nessuno riusciva a tirare un sospiro di sollievo, neppure dopo l’inizio della tregua, iniziata con quindici minuti di ritardo. Ogni dichiarazione era accompagnata da condizionali, attese, da “speriamo” che si interponevano tra le promesse, gli accordi e la vera liberazione dei tredici ostaggi. I passaggi erano serrati, uno sgarro poteva voler dire la fine di tutto ciò su cui si era affaccendata la mediazione qatarina nelle ultime settimane e il conforto è arrivato soltanto quando la Croce rossa ha detto di aver preso in consegna i primi civili israeliani che torneranno a casa dopo quarantanove giorni di prigionia. Quando i mezzi della Croce Rossa hanno varcato il confine con l’Egitto, una donna anziana al suo interno salutava il valico, salutava le persone fuori, salutava il buio, il ritorno in Israele. In tutto sono state rilasciate ventiquattro persone, oltre alle tredici israeliane – nove donne, tre bambine e un bambino – anche dieci thailandesi e un filippino, parte di un accordo separato negoziato con l’Iran. Tra i liberati c’era Hanna Katzir, una donna di settantasette anni che secondo il Jihad islamico era morta durante un bombardamento israeliano. Ci sono donne che erano state riprese durante la prigionia, come Danielle Aloni, che aveva attaccato il premier Benjamin Netanyahu, c’è anche sua figlia Emilia. Ohad Munder che ha compiuto nove anni mentre era in prigionia è stato liberato assieme a sua madre Karen.

