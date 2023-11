Vent'anni dopo, Biden è di fronte al dilemma: come restare in Iraq?

Difendersi, ma non troppo. E’ il paradosso che Joe Biden si trova a risolvere in Siria e Iraq, dove il contingente americano è bersaglio di attacchi quotidiani da parte delle milizie filoiraniane ed è chiamato a una reazione più veemente. Il bilancio, dall’inizio della guerra a Gaza, è di 66 fra missili e droni lanciati contro le postazioni degli Stati Uniti in Siria e Iraq, 62 soldati americani feriti, un drone Reaper da 30 milioni di dollari ridotto in frantumi dagli houthi sul Mar Rosso. Fino a ieri, gli americani avevano limitato la loro reazione, con appena tre operazioni mirate nella Siria orientale per colpire le milizie filoiraniane e qualche deposito di munizioni. Alla fine del mese scorso, a scopo di deterrenza, il Pentagono ha annunciato l’invio di altri 300 uomini in medio oriente. Troppo poco, lamentava in via ufficiosa il dipartimento della Difesa di Washington pochi giorni fa. “Non è chiaro cosa stiamo cercando di fare – ha detto un funzionario americano al Washington Post – Se stiamo cercando di scongiurare futuri attacchi iraniani come questi, allora è chiaro che non sta funzionando”. Malumori condivisi anche al Senato di Washington: “Loro ci sparano e noi non rispondiamo. Finirà che uno di quei missili o uno di quei droni ucciderà un americano. Ma noi saremo già fuori dai giochi”, ha accusato due giorni fa il senatore repubblicano David Kramer. “Se non abbiamo una deterrenza valida contro gli iraniani questi attacchi si estenderanno altrove”, ha vaticinato il repubblicano Marco Rubio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE