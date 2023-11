La missione Onu in Libano doveva disarmare Hezbollah, oggi non sa vigilare. Il costo di un fallimento

Il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, ha spedito una lettera al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su un questione non nuova, ma che è diventata molto urgente: la Forza ad interim dell’Onu in Libano – la missione Unifil a cui l’Italia partecipa con oltre mille soldati – non è in grado di garantire la sicurezza nel sud del paese, cioè di svolgere uno dei suoi compiti fondamentali. Nel testo a una constatazione segue una minaccia: se i Caschi blu non sanno tenere sotto controllo la zona, e se anche da postazioni vicine alle basi dell’Onu le milizie palestinesi e la milizia libanese Hezbollah continueranno a colpirci, allora le forze di difesa israeliane saranno costrette a sostituirsi di fatto alla missione e intraprendere “un’azione militare” estesa che potrebbe portare a una guerra più grande in tutta la regione.

